Pedro Gonçalves editou esta sexta-feira, dia 29 de dezembro, o primeiro single do seu álbum de estreia. "Alma Gémea" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema dá título ao primeiro disco com edição prevista para o início de 2024.

"Em 2012 comecei o meu caminho no mundo da Música. Sem saber o que ia acontecer, mas sempre com um sonho: lançar um álbum. Ter um disco físico, com as minhas músicas e poder correr o mundo a cantar as canções que lá estão. O álbum 'Alma Gémea' é o culminar de 11 anos de trabalho na música", escreveu Pedro Gonçalves nas redes sociais.

No texto, o música frisou que a canção "é uma homenagem ao eu que começou a fazer músicas no quarto e com o sonho de pisar grandes palcos". "Por outro, é uma mostra do trabalho e do crescimento que tenho feito ao longo dos últimos anos", contou.

"É o meu primeiro álbum, onde vos quero mergulhar num desabafo, numa história de amor sem início e sem fim. A procura constante de uma alma gémea, uma razão exterior para a felicidade e para uma razão de viver, que nunca acabará bem, enquanto não conhecermos e aceitarmos a que vive dentro de nós. Chega no início do próximo ano", sublinhou.

Foi em 2012 que Pedro Gonçalves começou a cantar e a publicar no Youtube versões de canções que o inspiravam. O seu trabalho pelas redes sociais nunca parou, sendo hoje em dia uma das figuras de destaque na música em plataformas como o Instagram e o TikTok, contando com milhões de visualizações.

Em 2015, o cantor conquistou o segundo lugar no programa "The Voice Portugal". Em 2018 lançou o seu primeiro single, "Beija-me" com a participação de David Carreira, seguido pelo sucesso de "Tempo", que fez parte da banda sonora da novela "Prisioneira", da TVI.

Em 2020, o músico iniciou uma série de lançamentos mensais, incluindo "Chama Por Mim", todos destacados em playlists do Spotify. Na televisão, foi também jurado do programa “All Together Now”, da TVI.

Com dois Discos de Ouro já conquistados pelo seu trabalho como compositor e produtor, Pedro Gonçalves continua editou “Para Além de Ti”, que foi número 1 no Top Nacional de Vendas do iTunes em Portugal.

Atualmente, está em estúdio a finalizar o álbum de estreia, que é um reflexo de 11 anos de dedicação.