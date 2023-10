Depois de um ano repleto de espetáculos de norte a sul do país,, Pedro Mafama vai apresentar o seu mais recente álbum, "Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente", no Sagres Campo Pequeno.

O concerto está marcado para o dia 10 de maio de 2024 e os bilhetes já se encontram à venda.

"Com o reconhecimento em crescendo, sucedeu-se uma digressão (que continua) por Portugal de norte a sul, incluindo ilhas, que refletem Pedro Mafama como sendo um dos mais importantes artistas nacionais no momento", frisa a Everything Is New em comunicado.

Pedro Mafama | 10 de maio de 2024

Abertura de portas: 20h

Início do espetáculo: 21h

Plateia em Pé - 22€

Bancada A (com marcação) - 26€

Bancada B (com marcação) - 25€

Bancada C (sem marcação / visibilidade reduzida) - 22€

Camarote 1ª (visibilidade reduzida) - 25€

Mobilidade Condicionada - 20€

Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.