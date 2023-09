Na sexta-feira, feriado municipal, o programa conta a participação de Pedro Mafama, seguido dos Smells Like 90’s, enquanto Fernando Daniel atua no sábado e Sons do Minho no domingo, sendo eles os destaques musicais de um cartaz “para todos os gostos e públicos”, salientou a Câmara Municipal em comunicado enviado à agência Lusa.

“Música, expositores, tasquinhas, produtos endógenos, oferta cultural e desportiva, fogo-de-artifício e muita animação para celebrar as tradições” do concelho, com uma iniciativa de quatro dias que inclui a Feira Anual de São Miguel, padroeiro da vila, instituída há 590 anos pelo rei D. Duarte, em 1433, a Feira das Nozes e a Feira Agrícola e Industrial de Penela.

A autarquia, no distrito de Coimbra, presidida por Eduardo Nogueira dos Santos, realçou que “uma das novidades é que este ano o certame será um 'ecoevento', numa aposta do município em tornar estas celebrações mais sustentáveis ambientalmente”.

A Câmara Municipal, que organiza os festejos, “volta a apresentar um programa com artistas nacionais de renome”, procurando “recuperar as Festas de São Miguel como o grande momento de reencontro da família penelense”, afirmou Eduardo Nogueira dos Santos, citado na nota.

Desta vez, o município “associa-se à ERSUC [empresa Resíduos Sólidos Centro] para promover um conjunto de medidas que se focam na redução do impacto ambiental resultante do evento, promovendo uma gestão adequada de resíduos”.

“Os visitantes podem ficar a conhecer os recursos naturais, culturais e económicos desta região, como também vão poder desfrutar dos sabores do azeite de Sicó, do vinho Terras de Sicó, do queijo DOP Rabaçal, do mel DOP Serra da Lousã, do chícharo e, claro, das tradicionais cebolas e nozes”.