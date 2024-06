Omar Apollo lançou esta quinta-feira, dia 27 de junho, o seu segundo álbum de estúdio. "God Said No" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming.

Com 14 temas, o disco conta com uma surpresa: Pedro Pascal participa na penúltima canção, intitulada "Pedro". Na faixa, o ator de "The Mandalorian" e "The Last of Us" recita um poema.

Pedro Pascal créditos: Lusa

Omar Apollo arranca a canção com um interlúdio vocal, transitando depois para a história de um desgosto amoroso.