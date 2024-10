Depois de pistas, rumores e suspense nas redes sociais, Anitta e The Weeknd revelaram esta quinta-feira, dia 31 de outubro, a canção "São Paulo". O single, cantado em português e inglês, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

A letra atrevida, direta e para maiores de 18 surpreendeu os fãs. "O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha/ Hoje eu vou dar pro novinho, f***, f*** a Larissinha", canta a artista brasileira - Larissa é nome de baptismo de Anitta.

A letra e a melodia da faixa contam ainda com uma referência ao funk "Bota na Boca, Bota na Cara", uma das primeiras canções criadas por Tati Quebra Barraco, há quase 30 anos.

"Escrevi alguns versos como uma brincadeira e nunca imaginei que se iriam tornar sérios. De repente, recebi a música pronta. Adorei", confessou a cantora, citada pela Variety.

O single "São Paulo" conta ainda com um videoclipe protagonizado por Anitta. No vídeo, realizado por Freeka, a artista passeia por Nova Iorque com uma barriga sintética com uma boca.

A canção vai fazer parte do alinhamento no próximo álbum de The Weeknd, "Hurry Up Tomorrow".