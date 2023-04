Pedro Sampaio egressa a Portugal na próxima semana. O artista vai atuar no dia 14 de abril na Altice Arena, em Lisboa, e a 16 de abril no Altice Forum Braga. Veja a conversa do SAPO Mag com a estrela da música brasileira.

Os bilhetes já estão à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais. Preço dos bilhetes: Dia 14 de abril de 2023 – Altice Arena, Lisboa: Plateia em Pé – 35€ Balcão 1 – 40€ Balcão 2 – 30€ Dia 16 de abril de 2023 – Altice Forum Braga: Plateia em pé / Piso 0: 35€ Plateia em pé / Piso 1: 40€