Novo dia, novas tribos no Primavera Sound. Depois de os fãs de Kendrick Lamar e Rosalía invadirem o Parque da Cidade do Porto, esta sexta-feira, dia 9 de junho, foi a vez dos seguidores do synthpop britânico tomarem conta do recinto.

Depois de um arranque de dia com Deixem o Pimba em Paz, My Morning Jacket, Meta, NxWorries (Anderson .Pack & Knxwledge) ou Pusha T, às 22h00, todas as atenções se centraram no Palco Porto. Os responsáveis? Pet Shop Boys, os grandes cabeças de cartaz do terceiro dia do festival.

Considerados os reis do synthpop britânico, Neil Tennant e Chris Lowe chegaram ao Porto e convidaram os festivaleiros para uma viagem de quatro décadas ao som dos seus hinos.

Tal como em Madrid e Barcelona, a dupla apostou num alinhamento imbatível e que não desiludiu. A descolagem foi ao som de “Suburbia”, tema do primeiro álbum dos britânico e que é presença garantida em todas as digressões.

créditos: Hugo Lima / www.fb.me/hugolimaphotography

Com grandes jogos de luzes e uma produção pensada ao detalhe, as canções foram as protagonistas da noite. "Can You Forgive Her?" e "Opportunities (Let's Make Lots of Money)" aqueceram as vozes do público para “Where the Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You)”, a popular versão da dupla dos clássicos dos U2 e de Frankie Valli.

Sempre com convites para dançar, os Pet Shop Boys continuaram a aquecer a noite com "Rent", "So Hard" e "Domino Dancing", canções que fazem parte da história da música dos anos 1980 e que foram celebradas com entusiasmo no Primavera Sound Porto.

"Love Comes Quickly" e "Paninaro" serviram de rampa de lançamento para “Always on My Mind”, um dos maiores sucessos da carreira dos britânicos e que continua na cabeça de todos, independentemente da geração.

A setlist cuidadosamente pensada para ir direta aos corações dos fãs contou ainda com “Dreamland”, "Heart", "It's Alright", "Vocal" e "Go West", dos Village People. Para o final ficou guardado o hit “It’s A Sin”, tema do final dos 1980. A canção foi celebrada com especial euforia por todos e foi a mais aplaudida pelos fãs mais novos - certamente devido à série da HBO Max com o mesmo nome e que catapultou o tema para os tops dos serviços de streaming de música.

O público pediu mais e a dupla regressou a palco para "West End Girls" e "Being Boring", carimbando um final em clima de festa.

No Primavera Sound Porto, os Pet Shop Boys garantiram uma grande celebração de 40 anos de hinos pop que fazem parte da banda sonora de muitas vidas.

A 10.ª edição do Primavera Sound Porto começou na quarta-feira e termina no sábado.

Este ano, o festival ocupa um espaço maior no Parque da Cidade e dura quatro dias, em vez dos habituais três, uma forma de comemorar as dez edições.

Além de uma nova disposição dos palcos, a organização aumentou a zona de restauração e criou mais áreas de casa de banho.

Todas as informações sobre bilhetes, horários de concertos e dos transportes públicos e outras podem ser consultadas ‘online’, no ‘site’ oficial do festival, em https://www.primaverasound.com/pt/porto.