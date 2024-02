Com 12 prémios em 13 nomeações, o filme de Juan Antonio Bayona foi o arrasador vencedor da 38.ª cerimónia dos Goya, os prémios espanhóis de cinema, entregues no sábado à noite em Valladolid.

A cerimónia de três horas e meia teve vários momentos musicais, a cargo de Amaia, David Bisbal, Estopa, María José Llergo, India Martínez e Niña Pastori.

Mas é o momento protagonizado por Salvador Sobral e Sílvia Pérez Cruz que marcou a noite, com o duo a juntar-se numa versão do tema 'Procuro olvidarte', de Manuel Alejandro, para acompanhar a homenagem aos profissionais do cinema espanhol que desapareceram desde a última cerimónia.

O momento comoveu e deixou de pé a elite do cinema espanhol no Feira de Valladolid, com os elogios rapidamente a surgirem nas redes sociais.

“Salvador Sobral e Sílvia Pérez, vozes extremamente sensíveis, dolorosas, íntimas. Começaram a cantar e abriu-se um parêntesis nas nossas vidas. Protagonizaram o 'In Memoriam' com a canção 'Procuro olvidarte', uma peça de Manuel Alejandro e Ana Magdalena com mil versões. Entre outros por Raphael, Rocío Jurado ou Alejandro Fernández. Acompanhados por uma violoncelista, foi a canção mais emocionante da gala”, elogiou o El País.

Veja a atuação completa.