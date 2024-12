De acordo com o comunicado acerca da programação, o gnration vai ter em destaque no primeiro quadrimestre do ano a atuação do músico e compositor norte-americano Tashi Wada (filho do artista japonês Yoshi Wada, do grupo Fluxus), no dia 1 de março (repete, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, no dia 5), com Julia Holter e Corey Fogel.

As presenças internacionais no gnration vão incluir os canadianos Big Brave, que vão atuar no dia 5 de abril, para apresentar o disco “A Chaos of Flowers”.

No dia 12 desse mês, a sala bracarense recebe o trio FIRE!, composto por Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werliin, que vai apresentar o trabalho “Testament”.

Programadas estão ainda as já anunciadas presenças de Ben Chasny e Norberto Lobo, no âmbito da série de concertos que vai assinalar o centenário do nascimento de Carlos Paredes, e a primeira exposição em Portugal de Kim Gordon, intitulada “Object of Projection”.

Janeiro no gnration abre, no dia 11, com o espetáculo 30xN, que vai juntar o projeto @c, de Miguel Carvalho e Pedro Tudela, a Visiophone, de Rodrigo Carvalho.

No dia 18, é a vez de atuar a música canadiana Kara-Lis Coverdale, que já passou pelo Semibreve, enquanto, já em fevereiro, a programação acontece pela mão dos portugueses Francisco Fontes (dia 7) e da dupla Vera Mantero e Susana Santos Silva (dia 9).

No dia 22 de fevereiro, o gnration vai contar com o projeto GRIOT 3000, de Rodrigo Brandão com Dudù Kouate, Luís Vicente, Carla Santana, Thiago Costa e Braima Galissá.

Em março, aquele espaço vai acolher a estreia em palco do projeto Monstro, de Gonçalo Ferreira e Isaac Oliveira, no dia 8, seguindo-se, no dia 22, o concerto do contrabaixista Gonçalo Almeida com o percussionista Gustavo Costa e a trompetista Susana Santos Silva.

Já em abril, o músico Francisco Carneiro toca para o filme “Diário de uma Criada de Quarto”, de Luis Buñuel, no dia 24, o mesmo dia em que é inaugurada a exposição “Cadernos de Montagem”, de Ana Vieira, e apresentada a nova instalação de Tatiana Macedo.