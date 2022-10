Quando Brian May e Roger Taylor revelaram no verão passado que tinham redescoberto uma canção inédita dos Queen com Freddie Mercury, a notícia deu que falar. "Face It Alone", o referido single inédito, chegou na manhã desta quinta-feira, dia 13 de outubro, a todos os serviços de streaming de música.

O lançamento do tema antecipa a reedição, a 18 de novembro, do 13.º álbum da banda, "The Miracle", o penúltimo gravado com Freddie Mercury, que estará disponível numa caixa de luxo de oito discos intitulada "Queen The Miracle Collector’s Edition".

"Face It Alone" foi gravada originalmente durante as sessões da banda para o álbum "The Miracle", em 1988, um período em a banda trabalhou em 30 temas, muitas das quais nunca foram lançadas. O tema foi redescoberto quando a banda e a sua equipa de arquivo começaram a trabalhar na reedição de The Miracle.

"Este single é a primeira canção inédita com a participação de Freddie Mercury em mais de oito anos. No álbum 'Queen Forever', de 2014, constavam três temas na altura inéditos com Mercury, nomeadamente 'Let Me in Your Heart Again', 'Love Kills' e 'There Must Be More to Life Than This'", recorda a Universal Music.