Liam Payne, ex-membros dos One Direction, marcou presença no lançamento do documentário "All Of Those Voices", de Louis Tomlinson. As fotos na antestreia rapidamente chegaram às redes sociais e surpreenderam os fãs do artista de 29 anos.

Nas imagens, o cantor aparece com um rosto visivelmente diferente, levando os seguidores a acreditar que o artista britânico realizou uma harmonização facial.

As comparações do antes e depois multiplicaram-se nas redes sociais e as imagens tornaram-se virais.

Veja as imagens: