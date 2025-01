"Um Amor Assim" é o single de estreia de Carlos Félix, cantor, compositor e ator que protagonizou a série "Tony", da Prime Video e TVI. A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Com uma sonoridade pop e uma estética retro inspirada pelos clássicos dos anos 60 e 70, a letra do tema foi escrita pelo artista com Rita Onofre, que é também a autora da música.

"Esta canção autobiográfica surge da necessidade de falar sobre as relações que têm tudo para dar certo e o fim não parece ser uma hipótese mas que, por alguma razão, terminam. Daí nasce uma certa inquietação por se ter investido tudo mas, ao mesmo tempo, uma tranquilidade por se acreditar que o destino também desenha o melhor para nós. 'Um Amor Assim' encerra, também, essa mensagem de esperança em transformar um amor passado num amor novo, revigorado e completo. E não há melhor do que querer voltar a viver um amor assim", conta Carlos Félix.

O processo de escrita e composição de "Um Amor Assim" teve início com uma partilha de histórias entre o cantor e compositor e a artista Rita Onofre. "Eu e a Rita falámos de histórias reais, sobre a maneira como olhamos para os relacionamentos e o amor que ambos depositamos nas coisas que fazemos e nas relações em que estamos. A partir daí a energia fluiu e a música construiu-se com os dois ao piano a experimentar acordes e a regressar ao passado, não só nas nossas experiências, como aos clássicos e à forma de compor e escrever grandes baladas", explica.

"O nosso objetivo com 'Um Amor Assim' tornou-se dar magnitude a uma mensagem de amor com uma grande produção musical e instrumentos clássicos e orgânicos, procurando uma certa ideia de fantasia com uma roupagem pop atual", acrescenta o músico.

O cantor e compositor conta que "também o videoclipe que acompanha 'Um Amor Assim' tem elementos retro aliados a uma identidade mais edgy, num universo imagético que faz referência aos grandes artistas e às grandes bandas que, na segunda metade do século passado, se popularizaram junto do público através de programas de televisão". "Realçamos também o fascínio pelo espetáculo, refletido num manifesto que sublinha a valorização das emoções e dos sentimentos e que se traduz num sonho e num lugar de imaginação", remata.

Veja aqui o videoclipe.