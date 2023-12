António Zambujo esteve à conversa com Bernardo Ferrão no podcast "Geração 70", do Expresso, e confessou que gostava de trabalhar com Quim Barreiros.

"Já estive com ele uma vez, nunca cantamos juntos, mas gostava muito de cantar", começou por contar o artista. "Acho-o espetacular, aquelas letras são geniais e ele tem uma marca própria. Ele é o rei da música, chega a fazer três concertos num dia", rematou António Zambujo.

Na sua conta no Instagram, Quim Barreiros respondeu ao cantor. “António Zambujo, onde, quando e a que horas? Traz a lambreta e damos uma voltinha e no fim ainda estacionamos na garagem da vizinha", escreveu o artista nas redes sociais.