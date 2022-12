Até ao final de março, o Virgínia receberá, além de música, espetáculos de dança, circo, teatro, humor, com Margarida Montenÿ e Carminda Soares a apresentarem, dia 14 de janeiro, “Simulacro”, um espetáculo de circo e dança “que é um exercício de intimidade, repetição e resistência”, afirma uma nota do município de Torres Novas, no distrito de Santarém.

Para janeiro estão, ainda, agendados espetáculos com o humorista Luís Franco-Bastos, que apresenta “Diogo” no dia 21, e a peça “Do deslumbramento”, do Teatro Meridional, no dia 27, “sobre a história de um homem que acorda numa memória”.

O espetáculo de dança “Em dois”, de Roberto Olivan para a Companhia Instável, abre o mês de fevereiro (dia 3), acolhendo o Virgínia, dia 11, um dos espetáculos do Festival Montepio Às Vezes o Amor, com Fernando Daniel, “um dos artistas pop nacionais mais relevantes da atualidade, em acústico”.

No dia 18, de manhã, Catarina Requeijo apresenta “Não há duas sem três”, para os mais pequenos, atuando à noite, no Teatro Maria Noémia, na Meia Via, o humorista Tiago Almeida, com fevereiro a fechar (dia 25) com a peça “A Estudante e o Sr. Henrique”, com Aldo Lima, Inês Castel-Branco, Inês Sá Frias e José Pedro Gomes.

Em março, dia 4, Dan Livingstone, “conhecido pela sua voz potente e expressiva”, atua com o percussionista Gabriel Lemieux Maille, estando agendado para dia 11 um espetáculo de dança para crianças a partir dos 3 anos, “Galochas”, de Martina Griewank Ambrósio.

A atriz que dá nome ao teatro torrejano inspirou a peça “Virgínia”, de Pedro Marujo, que sobe ao palco no dia 18, terminando o trimestre com a estreia de “Duas pessoas & uma ilha sozinha”, pelo Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia.

Com bilhetes à venda a partir de hoje, a programação do Teatro Virgínia integra, ainda, atividades no âmbito do serviço educativo, sessões de cinema e a continuidade do Teatro em Formação, acrescenta a nota.