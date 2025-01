A Rádio Alfa, dirigida pela comunidade portuguesa em França, realiza na sexta-feira a 11.ª edição da Noite de Fado de Paris com artistas da região, numa noite cujo “essencial é o respeito pelo fado”.

A iniciativa, que costuma reunir cerca de duas centenas de pessoas, permite “dar voz aos artistas que estão no dia-a-dia em Paris ou na região parisiense e que precisavam de vez em quando de um palco um pouco mais famoso para se fazer conhecer”, contando também com “vozes reconhecidas” em França, disse à Lusa Fernando Lopes, diretor-geral da Rádio Alfa desde 1994.

Tal como nas edições anteriores, a tradição do evento é ter dois momentos “fortes” distintos: o jantar, com “o caldo verde a fumegar”, seguido das atuações e de alguns intervalos, “para respeitar o próprio artista quando está a cantar, inclusive ainda muito mais o fado, que é o silêncio”, segundo o diretor-geral da Rádio Alfa.

Após o jantar, os artistas Vanessa Miranda, Celine Pereira, Cláudia Costa, Matthieu Domingues, Hugo Vitorino e Manuel Miranda sobem ao palco acompanhados de Manuel Miranda, na guitarra portuguesa, Miguel Ramos, na viola, e Tony Correia, no baixo.

“Esta noite vai ser uma noite muito especial para nós, para a Rádio Alfa, tivemos um fadista/guitarrista, Casimiro Silva, que faleceu e vamos homenageá-lo”, mas também irá ser homenageado o jornalista, antigo diretor de antena e repórter da Rádio Alfa em Lisboa, Daniel Ribeiro, "no primeiro evento da estação após o seu falecimento", de acordo com Fernando Lopes.

As inscrições para participar no evento são feitas através do ‘site’ da rádio em www.radioalfa.net ou pelo número de telefone +33(0)145109860, com a sala prestes a atingir o seu limite, mas tendo ainda alguns lugares disponíveis.

“Normalmente são cerca de 200 pessoas que vêm participar ao evento, demonstra claramente que é uma coisa muito importante”, afirmou Fernando Lopes, acrescentando que “as pessoas vêm e passam um bom momento” na sala, reconhecida também pelos artistas de Portugal que por ela já passaram.

Para Fernando Lopes, o palco da sala Vasco da Gama, em Valenton (no sudeste de Paris), que “é a sala da Rádio Alfa e, por extensão, a sala da comunidade portuguesa”, dá a “reconhecer o trabalho que eles (artistas) fazem durante muitos anos e, às vezes, sem ninguém saber”, mas que passa na emissão da rádio.

De 21 a 30 de março, ocorrerá ainda na mesma sala a Semana da Gastronomia 2025, com iguarias da região de Leiria, como aconteceu no ano passado.

“A sala Vasco da Gama, mais uma vez, transforma-se num recinto da culinária, da gastronomia, durante 10 dias, para propor ao público, de algum modo, a estar em Portugal mesmo estando em França”, afirmou o diretor-geral da estação, aconselhando a quem tenha interesse em almoçar e jantar para fazer uma reserva por telefone.

Fundada em 1987, a Rádio Alfa está localizada em Créteil, no sudeste de Paris, tendo uma programação diversificada, contando com o programa Só Fado, que transforma a estação numa casa de fados às sextas-feiras à noite, com os fadistas a cantar em direto, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa e entrevistados por Odete Fernandes.