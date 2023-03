Sucessor de "Nothing Great About Britain" (2019) e "Tyrion" (2021), "UGLY" (acrónimo de "U Gotta Love Yourself") é o terceiro álbum de estúdio de Tyron Kaymone Frampton, mais conhecido como slowthai.

Editado esta sexta-feira, 3 de março, o disco "traz o amor de slowthai pelo rock, indie e punk à tona", assinala a editora Universal Music em comunicado. As novas canções revelam "um lado do rapper que as pessoas nunca ouviram antes", acrescenta.

"O primeiro álbum foi o som de onde eu vim e tudo que eu achava que sabia", diz o artista britânico, citado no comunicado. "O segundo álbum é o que era relevante para mim naquele momento, o presente. E este álbum é completamente eu – sobre como me sinto e o que quero ser... é tudo o que tenho feito", explica.

Ethan P. Flynn, Shygirl, Taylor Skye (dos Jockstrap), Jacob Bugden (guitarrista de Beabadoobee), o baterista Liam Toon e os Fontaines D.C. são convidados do disco que teve "Selfish" e "Feel Good" como primeiros singles.

"UGLY" foi produzido por Dan Carey (Wet Leg, Fontaines D.C.) no seu estúdio caseiro no sul de Londres, ao lado de Kwes Darko e com mais trabalho de produção de Zach Nahome e Sega Bodega.

Além de protagonizar os videoclips dos primeiros singles, slowthai também filmou visualizers para cada canção do álbum. O resultado pode ser visto na sua conta do Youtube.

Alinhamento de "UGLY":

“Yum”

“Selfish”

“Sooner”

“Feel Good”

“Never Again”

“Fuck It Puppet”

“HAPPY”

“UGLY”

“Falling”

“Wotz funny”

“Tourniquet”

“25% Club”