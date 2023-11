O evento arranca no dia 4 e segue até dia 24, com um conjunto de espetáculos agendados na Casa da Criatividade, a maior sala de espetáculos da cidade.

A inauguração está a cargo da jovem compositora portuense Raquel Martins, no dia 4 de novembro, pelas 21h30. Segue-se, no dia 10 de novembro, pelas 21h30, a cantora Margarida Campelo, num espetáculo que mescla os sons do indie, do jazz e do R&B.

No dia 11 de novembro, pelas 21h30, sobe ao palco da Casa da Criatividade o projeto Azar Azar, do teclista Sérgio Alves. A cantora Rita Maria, o saxofonista João Mortágua e o guitarrista Mané Fernandes, representantes da nova geração do jazz português, atuam também no dia 11, às 22h30.

O pianista João Pedro Coelho apresenta-se no dia 17 de novembro, às 21h30, acompanhado do seu disco de estreia, "Crónicas".

O quinteto Mazarin - Leo Vrillaud (teclas), Vincente Booth (guitarra), João Spencer (baixo), João Romão (bateria) e Francisco Bettencourt (saxofone) - faz as honras da casa, no dia 18 de novembro, às 21h30, seguido do soul, hip-hop e jazz, que tomam conta do palco, também no dia 18, pelas 22h30, ao som de Amaura.

A fechar, no dia 24 de novembro, às 21h30, o acordeonista João Barradas e a Orquestra de Jazz de Espinho apresentam o espetáculo Acorde(on).

O programa paralelo do Novembro Jazz integra DJ sets, conversas, uma feira e uma exposição.

Os bilhetes, à venda nos locais habituais, variam entre os 5 e os 9 euros. O passe geral para todos os espetáculos do Novembro Jazz está à venda por 40 euros.