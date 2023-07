“Temos um cartaz eclético e sem dúvida atrativo, que segue a linha de qualidade dos grandes concertos que sempre marcaram as Festas da Praia”, afirmou a vereadora da cultura Paula Sousa, numa conferência de imprensa, na Praia da Vitória, na ilha Terceira.

Pelo recinto principal das Festas da Praia vão passar nomes como Richie Campbell, Deejay Telio, Calema, Kussondulola, Profjam, GNR, um tributo a Marília Mendonça, Treyce e Lon3r Johny.

Entre os DJs, destacam-se Danni Gato, Nuno Clam, Barata e Miss Sheila.

As festas, organizadas pelo município da Praia da Vitória, têm um orçamento de cerca de 450 mil euros, com um investimento previsto da autarquia de 245 mil euros, mas à semelhança do que aconteceu em 2022, a gestão do recinto musical foi concessionada a uma empresa.

Segundo a presidente do município, Vânia Ferreira, a decisão não faz “propriamente baixar” o orçamento das festas, porque tem havido “um aumento de preços”, mas permite manter o equilíbrio financeiro.

“É no sentido efetivo de podermos equilibrar o orçamento geral na tentativa de não baixarmos de forma nenhuma a resposta que vem sendo dada a quem nos visita e aos nossos munícipes”, frisou.

Apesar das dificuldades financeiras do município, que já levaram à redução do número de funcionários da cooperativa Praia Cultural, Vânia Ferreira defendeu que era importante manter a realização das Festas da Praia.

“Era importante não deixarmos de dar esta resposta, era importante para as nossas empresas, para o próprio município mostrar que as festas têm de ser vividas. Temos noção dos nossos constrangimentos, não os temos escondido, mas entendemos que este esforço tem de ser feito, no sentido efetivo de podermos ter as melhores festas”, salientou.

Numa das épocas do ano em que mais turistas e emigrantes visitam a ilha Terceira, a autarca disse esperar uma nova enchente na cidade.

“Nós conseguimos perceber da parte da hotelaria, dos alugueres de carros, que tudo está cheio. Espera-se muita gente na Praia da Vitória, nestas que são umas festas todas voltadas para o mar”, sublinhou.

Foi também apresentado hoje o cartaz tauromáquico das Festas da Praia, que conta com uma corrida de praça, com Luís Rouxinol, Sónia Matias e o cavaleiro terceirense Tiago Pamplona.

A tourada, organizado pela Tertúlia Tauromáquica Praiense, com um apoio 15 mil euros do município, integra os Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e os Forcados Amadores de Merced, dos Estados Unidos da América.

Questionada sobre a ausência dos Forcados Amadores do Ramo Grande, da Praia da Vitória, Vânia Ferreira disse que foram feitas “várias tentativas” para que também marcassem presença, mas não foi possível.

“Os Forcados Amadores do Ramo Grande foram convidados. Foi do entendimento do grupo não participar, mediante a proposta que foi apresentada pela tertúlia, à semelhança do ano passado, e temos de respeitar”, adiantou.

O cartaz tauromáquico inclui ainda várias touradas à corda, típicas da ilha Terceira, num investimento de 6.100 euros do município.

Para além da música e da tauromaquia, as Festas da Praia apresentam, durante 10 dias, cortejos, marchas populares, gastronomia, desporto e exposições, entre outras atividades.​​​​​