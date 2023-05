Na noite deste domingo, dia 28 de maio, o cantor britânico estreou-se no Porto, no North Festival, e trouxe consigo todos os grandes da sua carreira a solo. Os 25 anos do seu percurso a solo foram o pretexto da digressão que já percorreu toda a Europa e que está de volta à estrada.

Tal como aconteceu na Altice Arena, em Lisboa, Robbie Williams conversou com o público e dedicou "She's the One" a duas fãs, gémeas. "Tens umas mãos suaves, Andreia (...) Vieste ver-me esta noite? És muito bonita", elogiou o artista.

"Andreia, quero cantar uma canção para ti. É assim: 'I was her/ She was me/ We were one/ We were free'. Esperem, esperem... é tua irmã? Não acredito, vejam só! Gémeas? Eu vou cantar para as duas. Andreia e Alice, vou recomeçar (...) vai ser estranho, em vez de 'She's the One' tem de ser 'They's the One'", brincou.

Veja no vídeo o momento: