Paul Mescal foi o mais recente convidado da rubrica "Kids Ask", da BBC Radio One. No popular segmento da rádio britânica, o ator foi desafiado a responder a perguntas de crianças - e não foram questões fáceis.

"Qual é o teu inseto favorito?", começou por perguntar Ava, de cinco anos. "Oh, que querida. Qual o meu inseto favorito? Bem, não é um inseto grande... É uma pergunta difícil, não passei muito a pensar... vou responder minhocas porque elas são boas para os solos", respondeu Paul Mescal.

Depois foi Lily, de cinco anos, a fazer uma pergunta ao ator e surpreendeu tudo e todos. "Olá, Paul. Porque é que os teus calções são tão curtos?", perguntou a criança, arrancando gargalhadas ao convidado e aos apresentadores.