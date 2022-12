"Sabes quando vês o Harry Styles? Eu vejo um pouco de ti nele, na forma como ele é dono do palco", confessou o apresentador do programa da BBC Radio 2. "Absolutamente", concordou o cantor britânico que se tornou conhecido como membro da boyband Take That, tendo depois apostado na sua carreira a solo.

"Vejo muito isso também. É irrelevante, mas o algoritmo no meu YouTube mostrou-me um vídeo do Harry Styles a falar entre as canções e o que ele estava a dizer era um pouco sem sentido, tal como eu falo, apenas um pouco de brincadeira", explicou Robbie Williams.

"Eu sei o que ele está a fazer. Está a tentar preencher um espaço... aquele palco é enorme e é um lugar solitário", rematou o artista.