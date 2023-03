Robbie Williams subiu esta segunda-feira, dia 27 de março, ao palco da Altice Arena, em Lisboa. Ao longo do concerto, o músico britânico conversou com o público e duas fãs portugueses mereceram uma prenda especial do artista.

Depois de "Strong", o cantor fez uma pausa para conversar com duas fãs que estavam em lugares com visibilidade aparentemente reduzida. "Como se diz 'shit' em portugês? Merda? Vocês estão em lugares de merda", brincou.

"Olá, como estão? Se calhar, foi o que elas quiseram... Talvez tenham telefonado e dito: 'tem algum lugar onde não se veja aquela cara? É velho, agora. Falam inglês? Não? Vocês as duas querem vir aqui?", convidou o artista. As fãs tentaram recusar o convite, mas o cantor não deu margem: "É o meu concerto, é o meu nome que está nos bilhetes (...) Ficam aqui na frente".

Pouco depois, as fãs portuguesas subiram a palco para um abraço ao cantor e assistiram ao concerto na primeira fila.

Veja o momento: