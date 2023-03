No concerto desta segunda-feira, dia 27 de março, na Altice Arena, em Lisboa, Robbie Williams recordou o início dos Take That. Enquanto era projectado nos ecrãs do palco o videoclipe censurado de "Do What U Like", o artista falou dos anos 1990 e sobre a popular boyband.

Depois de "Come Undone", o artista britânico lembrou a estreia do "sensual" Luís Figo. "1990, o Muro de Berlim cai, Nelson Mandela é libertado, Luís Figo faz o seu primeiro jogo europeu e cinco rapazes de Manchester mudam a paisagem musical para sempre", frisou.

"E qual é o nome deles, perguntam vocês? N’Sync", brincou o artista, arrancando gargalhadas à multidão.