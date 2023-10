Calum Scott, Jão e Fernando Daniel vão juntar-se a Ed Sheeran no Palco Mundo da Cidade do Rock, no dia 16 de junho de 2024, anunciou a organização do Rock in Rio esta quarta-feira, 18 de outubro, num encontro com a imprensa em Lisboa no qual o SAPO Mag esteve presente.

créditos: SAPO Mag

Foi ainda anunciada a abertura de vendas de bilhetes já a 20 de outubro, a partir das 10h00. Os bilhetes vão ficar disponíveis nas lojas Worten - bilheteira oficial do Rock in Rio Lisboa 2024 -, em worten.pt e no site oficial do festival, em tickets.rockinriolisboa.pt. Nesta data vão ficar disponíveis passes de fim de semana (com stock limitado) válidos para dois dias do festival (15 e 16 ou 22 e 23 de junho), por um valor de 147 euros, e também bilhetes VIP diários para quem procura uma experiência mais exclusiva, com um valor de 360 euros.

O britânico Calum Scott ganhou reconhecimento global graças à sua interpretação de "Dancing On My Own", de Robyn, e pela sua canção original "You Are The Reason".

Jão

O cantor e compositor brasileiro Jão vai trazer à Cidade do Rock sucessos como "Imaturo" e "Coringa", naquela que será a sua estreia num festival português.

Já Fernando Daniel, um dos nomes mais populares da música nacional dos últimos anos, é o primeiro nome português a ser confirmado no Rock in Rio Lisboa 2024.

Fernando Daniel

O Rock in Rio Lisboa regressa a 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova Cidade do Rock numa nova localização. Depois de nove edições no Parque da Bela Vista, o festival vai ter uma nova casa, o Parque Tejo.

Em comunicado, a organização sublinha que o convite foi inicialmente lançado pela Câmara Municipal de Lisboa para "assinalar uma data especial, tornando o Rock in Rio Lisboa no primeiro grande evento a ocupar o recente Parque Tejo Lisboa tal como aconteceu há 20 anos, quando o festival se estabeleceu no Parque da Bela Vista".