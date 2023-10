Os bilhetes para a 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa já estão venda.

O festival regressa em 2024, nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho e vai contar com uma nova Cidade do Rock, situada no Parque Tejo Lisboa. "Vamos celebrar 20 anos de festival em Portugal numa edição especial", frisa a organização.

Os bilhetes já estão disponíveis nas lojas Worten - bilheteira oficial do Rock in Rio Lisboa 2024 -, em worten.pt e no site oficial do festival, em tickets.rockinriolisboa.pt.

Para já, estão disponíveis passes de fim de semana (com stock limitado) válidos para dois dias do festival (15 e 16 ou 22 e 23 de junho), por um valor de 147 euros, e também bilhetes VIP diários para quem procura uma experiência mais exclusiva, com um valor de 360 euros.

Ed Sheeran, Calum Scott, Jão e Fernando Daniel são as primeiras confirmações para a edição de 2024. Os artistas sobem ao Palco Mundo no segundo dia do festival, a 16 de junho.