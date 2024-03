Os Rival Sons são a mais recente confirmação para o Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa e atuam no dia 15 de junho no Parque Tejo Lisboa, na edição especial de comemoração dos 20 anos do festival em Portugal.

O concerto do Rock in Rio Lisboa faz parte da digressão europeia da banda californiana, que decorrerá entre junho e julho de 2024.

No mesmo dia, atuam ainda no Palco Mundo os Scorpions, Evanescence, Extreme e Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa. Europe, Pluto e Hybrid Theory integram o cartaz do Palco Galp.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo Lisboa.