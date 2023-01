Na tarde desta quinta-feira, dia 25 de janeiro, a Rádio Renascença avançou com a possibilidade de a edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa se vir a realizar no recinto que vai receber em agosto as Jornada Mundial da Juventude.

A estação de rádio adiantou ainda que a organização do festival estava em conversações informais com Câmara Municipal de Lisboa.

Ao SAPO Mag, a organização sublinhou que "para, já o Rock in Rio Lisboa continua na Bela Vista". "Não há nenhuma conversa a acontecer", acrescenta.

O Rock in Rio Lisboa realiza-se de dois em dois anos em Portugal. O Parque da Bela Vista, em Lisboa, é desde 2004 a 'casa' da Cidade do Rock.

A próxima edição do Rock in Rio Lisboa está agendada para 2024.