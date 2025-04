Depois de um intervalo de quatro anos, a equipa do Rock in Rio Lisboa volta a instalar-se no LACS, no edifício do Conde d’Óbidos.

"O LACS e o Rock in Rio Lisboa partilham muito mais do que um espaço de trabalho – partilham uma visão. Ambos acreditamos no poder da criatividade e da colaboração para transformar ideias em experiências inesquecíveis. Voltar ao LACS, depois de termos estado aqui entre 2018 e 2021, é como regressar a um lugar onde nos sentimos em casa. É bom estar de volta", afirma Roberta Medina.

"Estamos rodeados por uma comunidade vibrante e inspiradora, que nos desafia a pensar além do óbvio. Aqui, transformamos planos em realidade – e será a partir deste espaço que daremos vida à próxima edição do Rock in Rio Lisboa, em 2026”, acrescenta.

Para Martim de Botton, CEO do LACS, Eeste regresso simboliza mais do que uma mudança geográfica: representa um encontro de culturas, visões e ambições para criar um impacto global no Rio de Janeiro e no Rio do Tejo".