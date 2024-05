Inspirada na Route 66 – a famosa estrada norte-americana que liga a Costa Leste e a Costa Oeste dos EUA – e realizada no Rio de Janeiro em 1985, a Rota 85 vai marcar presença na 10ª edição do Rock in Rio Lisboa para contar a história do festival desde a sua primeira edição.

"A Rota 85 vai contar num só espaço a grande história do nosso festival desde a sua primeira edição, em 1985. Estamos muito orgulhosos de finalmente poder materializar esta viagem no tempo, e partilhá-la com quem mais gostamos – o nosso público! E dentro da Rota 85 estarão espaços incríveis como a Somersby Cupido House – na qual os casais poderão celebrar o amor na presença do Elvis Presley e da Amy Winehouse – e o School of Rock CineStage que contará com atuações de jovens super talentosos e com vídeos memoráveis que até vão trazer uma lágrima ao canto do olho", frisa Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

Para celebrar os 40 anos do Rock in Rio e os 20 anos em Portugal, a Rota 85 surge em 2024 no Rock in Rio Lisboa como uma nova área do festival, que inclui a Somersby Cupido House e o School of Rock CineStage, e estará recheada de elementos cenográficos vintage e simbólicos que marcaram as várias edições, tais como o famoso ténis com Lama de ‘85, que foi encontrado, já sem par, no final da primeira edição em 1985.

Localizada dentro da Rota 85 e com uma referência arquitetónica Gótica, a Somersby Cupido House vai também marcar presença na 10.ª edição Rock in Rio Lisboa para contar mais um pouco da história do festival, surgindo como referência à passagem do Rock in Rio por Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2015, onde vários casais puderam receber a bênção de Elvis Presley.

"Nesta 10ª edição, o Rock in Rio Lisboa dará a oportunidade a todos os casais que queiram dar o nó de uma forma mais simbólica e inesquecível, numa cerimónia única celebrada por um sósia do one and only Elvis Presley e da sua assistente Amy Winehouse. Para os mais distraídos, ou aqueles que deixam os planos de casamento até à última, haverá dois Cupidos vestidos de verde a andar pelo recinto a convidar os casais para celebrar o amor na Somersby Cupido House", adianta a organização.