A RTP revelou as pontuações das duas semifinais do Festival da Canção. A canção “Deslocado”, interpretada pelos NAPA, venceu hoje o 58.º edição do concurso e, por isso, irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em maio na Suíça.

Na primeira semifinal, "Eu Sei Que O Amor", de Margarida Campelo, recebeu os 12 pontos do júri. Já Bluay, com "Ninguém", conquistou o segundo lugar (10 pontos) no top dos jurados, seguido Capital da Bulgária (8 pontos), Xico Gaiato (7 pontos) e Josh (6 pontos).

Já o público atribuiu a pontuação máxima a Marco Rodrigues ("A Minha Casa") na primeira ronda de atuações. Os 10 pontos do televoto foram entregues a Peculiar, com "Adamastor", e Jéssica Pina recebeu oito pontos.

RESULTADOS PRIMEIRA SEMIFINAL:

1.º Margarida Campelo - "Eu Sei Que O Amor" - 15 pontos (12 pontos do júri +3 pontos do público)

2.º Bluay - "Ninguém" - 15 pontos (10 pontos do júri+5 pontos do público)

3.º Jéssica Pina - "Calafrio" - 14 pontos (6 pontos do júri +8 pontos do público)

4.º Marco Rodrigues - "A Minha Casa" - 14 pontos (2 pontos do júri +12 pontos do público)

5.º Josh - "Tristeza" - 13 pontos (7 pontos do júri +6 pontos do público)

6.º Peculiar - "Adamastor" - 13 pontos (3 pontos do júri +10 pontos do público) - apurado pelo televoto

7.º Capital da Bulgária - "Lisboa" - 12 pontos (8 pontos do júri +4 pontos do público)

8.º Xico Gaiato - "Ai Senhor" - 12 pontos (5 pontos do júri +7 pontos do público)

9.º Du Nothin - "Sobre Nós" - 6 pontos (4 pontos do júri+2 pontos do público)

10.º Rita Sampaio - "Voltas" - 2 pontos (1 pontos do júri+1 pontos do público)

Na segunda semifinal, que decorreu no dia 1 de março, Diana Vilarinho, com "Cotovia", recebeu os 12 pontos dos jurados, seguida por emmy Curl (10 pontos), NAPA (8 pontos), bombazine (7 pontos) e Tota (6 pontos).

"Deslocado", dos NAPA, foi a canção mais votada pelo público na segunda ronda de atuações. Em segundo lugar ficou Fernando Daniel, com "Medo", com 10 pontos - o cantor conquistou apenas três pontos do júri.