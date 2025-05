No próximo dia 1 de julho, o Teatro das Figuras, em Faro, recebe Rufus Wainwright. O espetáculo integra as comemorações dos 20 anos da sala algarvia.

"Dono de uma voz única e de uma presença em palco que oscila entre o íntimo e o exuberante, Rufus Wainwright escreve canções que nos emocionam pela forma simples e verdadeira como são cantadas. Existe nele um romantismo sem medo, um humor subtil e uma entrega total à arte de contar histórias através da música", destaca a Sons em Trânsito em comunicado.

No percurso do artista canadiano, destacam-se colaborações e palcos partilhados com artistas como Elton John, Joni Mitchell, David Byrne, Pet Shop Boys, Mark Ronson ou Robbie Williams, e a nomeação para um Grammy.