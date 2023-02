Rui Veloso atuará no Centro Cultural de Viana do Castelo, no dia 19 de maio, no Pavilhão Multiusos, em Guimarães, no dia 21 de outubro, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 27 de outubro.

Nesta digressão, Rui Veloso apresenta "um vasto repertório, num concerto intimista", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O criador de "Chico Fininho" "já esgotou mais de trinta concertos desta digressão em formato intimista", prevendo-se "novas datas a anunciar brevemente".