Sabrina Carpenter teve a missão de abrir a cerimónia de 2025 dos BRIT Awards, que decorreu no passado sábado, dia 1 de março, na O2 Arena, em Londres. Na gala, a norte-americana foi premiada com o galardão de Sucesso Global - conheça aqui todos os vencedores.

Acompanhada por vários bailarinos vestidos como a guarda real britânica, a artista começou por apresentar "Espresso", um dos maiores sucessos das sua carreira. Durante a atuação, Sabrina Carpenter usou um 'uniforme' vermelho e brilhante.

Depois, já deitada na cama em forma de coração de "Short n’ Sweet", a cantora trouxe "Bed Chem", acompanhada de uma coreografia sensual. No final, a artista norte-americana seduz um dos 'guardas reais'.

Nas redes sociais, a atuação de Sabrina Carpenter foi aplaudida pelos fãs e criticada por alguns espectadores do canal britânico ITV. "Não é uma boa ideia abrir a cerimónia com isto e antes das 21h00. É um momento de família e foi muito inapropriado", escreveu, por exemplo, um utilizador do X, antigo Twitter.

Veja aqui a atuação completa.