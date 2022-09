De acordo com o agenciamento da banda, em comunicado, o álbum “Língua Afiada” é composto por “nove canções, escritas e gravadas entre 2019 e 2021 em Marvila, a casa-mãe da banda, afiadas nas palavras, nas estruturas e nas intenções, em que os Salto se renovam e continuam a construir um caminho fresco e muito original no panorama Pop português”.

O álbum “está também pronto a ser apresentado pelo país”, estando já agendados concertos no Porto (21 de outubro no Plano B), Lisboa (5 de novembro na Fábrica da Musa), Coimbra (2 de dezembro no Salão Brazil) e Torres Vedras (16 de dezembro no Bang Venue).