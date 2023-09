A contagem decrescente para o lançamento do novo álbum de Salvador Sobral já começou. No final do mês, a 29 de setembro, o artista edita "Timbre", o quarto disco de estúdio.

Esta sexta-feira, dia 8 de setembro, o músico revelou um novo single. "De la mano de tu voz" foi gravado com Silvana Estrada e sucede a "al llegar", com Jorge Drexler, e "pedra quente". Na nova canção, Salvador Sobral convida Silvana Estrada para interpretarem em "conjunto uma verdadeira carta de amor a Sílvia Perez Cruz, uma das maiores referências de ambos". "Sílvia Perez Cruz é, como já tive oportunidade de manifestar por diversas vezes, uma fonte inesgotável de inspiração para mim – na música e na vida. Esta canção foi feita para ela. Quando ficou concluída pareceu-me estranho pedir à Sílvia que cantasse comigo uma música sobre ela, pelo que surgiu a ideia de fazer o convite a alguém que partilhasse a mesma admiração", explica o cantor. "Foi assim que nasceu o convite à Silvana, também ela uma artista que muito estimo, a voz dela tem aquela junção entre tradição e transgressão que a torna tão profunda, única e especial. Quando partilhámos o palco em Madrid, tivemos oportunidade de falar sobre o que nos inspira e descobrimos que nos une, entre outras coisas, a adoração pela Sílvia que partilhamos igualmente com a Lucia Fumero, exímia pianista de Barcelona", acrescenta. Segundo o artista, "formou-se então o trio perfeito para interpretar esta canção/ode à Sílvia Perez Cruz". "Juntámo-nos todos em Lisboa para gravar, fizemos um vídeo de estúdio realizado pela Marina Reino e entre sessões de gravação tivemos longas conversas sobre como a música da Sílvia mudou as nossas vidas. Foi uma espécie de ritual de adoração à Sílvia, só que sem ser sinistro", remata. Salvador Sobral anunciou também que irá apresentar o novo álbum nos Armazéns do Chiado, em Lisboa. O concerto decorre no dia de lançamento de "Timbre", 29 de setembro, às 18h30. O showcase é de acesso gratuito e incluirá uma sessão de autógrafos no final. O álbum será ainda apresentado ao vivo em Lisboa, no CCB, a 27 de outubro, e no Porto, na Casa da Música, a 15 de novembro.