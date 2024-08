Sam Smith foi cabeça de cartaz do primeiro dia da terceira edição do MEO Kalorama. A estrela britânica atuou esta quinta-feira, dia 29 de agosto, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, e conquistou os festivaleiros com a sua grande festa colorida - leia aqui a reportagem do SAPO Mag.

Durante o concerto, Sam Smith agradeceu o carinho dos fãs portugueses. "Isto é fantástico. Uau. Tenho de o dizer: todas as vezes que venho a Lisboa, vocês são sempre o melhor público. Como vai ser esta noite? Estão bem? Bem vindos à 'Gloria Tour'", frisou.

"Estamos muito felizes por estarmos aqui convosco esta noite. Temos mais quatro concertos e não podia escolher um lugar melhor para fazer um dos últimos concertos e convosco aqui", agradeceu.

No final da noite, a estrela pop confessou que espera regressar em breve em Portugal.