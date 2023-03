O músico e produtor tem atuação prevista para 14 de julho, acompanhado em palco pela “banda sempre”, os Orelha Negra, e uma orquestra de 24 elementos dirigida pelo maestro Pedro Moreira.

Além de Sam The Kid, a organização do SBSR anunciou ainda três vozes femininas da música internacional: PinkPantheress, 070 Shake e Jessica Smyth.

A 27.ª edição do festival decorrerá de 13 a 15 de julho, num regresso à Herdade do Cabeço da Flauta, perto da praia do Meco, concelho de Sesimbra.

O cartaz conta já com nomes como Wu-Tang Clan The 1975, Nile Rodgers & Chic, Sampa The Great, Franz Ferdinand, James Murphy, Father John Misty e Black Country, New Road.