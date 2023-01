Depois de "GRAVITREVAS" (2020), Larissa Conforto, artista mais conhecida como ÀIYÉ, prepara-se para editar o segundo longa-duração. O disco sucessor está agendado para abril e tem como primeiro single "Onda", descrito como um samba-reggae eletrónico embalado com "uma dose generosa de deboche e brasilidade".

Multi-instrumentista e produtora que integrou a banda Ventre e acompanhou Paulinho Moska, Duda Brack ou a francesa Laure Briard em palco na bateria, a brasileira aposta no tambor como ponto de partida da sua música mas tem procurando expandir os seus territórios.

No verão de 2021, visitou a Bahia para uma festa de Iemanjá e inspirou-se para "Onda", tema "que conta a história de uma paixão de verão atrapalhada por jogos de amor", assinala a promotora em comunicado.

"O ritmo eternizado pelos tambores do Olodum, Ilê Aiyê, e outros tantos movimentos das ruas de Salvador é a expressão pura dessa magia que a cidade carrega, que me embalou e segue embalando toda a gente. Misturar essa essência baiana com humor, distorção e synths, é algo que permeia", diz a artista, citada em comunicado.

Larissa Conforto gravou todos os instrumentos da canção e coproduziu-a com Diego Poloni, que assina a engenharia, mistura e masterização.

O lançamento vem acompanhado de um videoclip que retrata de forma lúdica a realidade da artista carioca residente em São Paulo. "A busca pelo ângulo perfeito de sol, a fézinha improvisada dentro e fora de casa, idas frequentes ao minhocão em busca de ar puro, treino de kung fu em todos os espaços possíveis… um corpo malandro que baila nas profanidades de tudo que é sagrado, enquanto ri de sua própria condição", descreve.

"No fundo, estou interpretando uma personagem no clipe, uma macumbeira-poligâmica-LGBT. É quase uma entidade exacerbada de tudo aquilo que tem em mim", explica.

Idealizado para ser um retrato surrealista da vida quotidiana da artista, o vídeo foi filmado num dia, na casa e vizinhança da artista. "Contamos com o improviso, o inesperado e o que mais fosse surgindo no dia", conta sobre a proposta sugerida pelo parceiro Anderson Freitas, que assume a realização, fotografia, montagem e colorização.