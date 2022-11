Pela sexta vez, o SAPO Mag vai marcar presença nos MTV Europe Music Awards. Este ano, a cerimónia de entrega de prémios decorre em Düsseldorf, na Alemanha.

Durante o fim de semana, o SAPO Mag vai contar-lhe tudo sobre a maior premiação europeia da indústria da música. No sábado, dia 12 de novembro, o aquecimento para os MTV EMAs arranca com um concerto nos Gorillaz World Stage Düsseldorf, no icónico Tonhalle Concert Hall.

Já no domingo, dia 13, o SAPO Mag vai conversar com as estrelas da música na passadeira vermelha dos MTV EMAs e acompanhar ao vivo a cerimónia de entrega de prémios.

Poderá acompanhar tudo aqui, em mag.sapo.pt, e nas redes sociais do SAPO.