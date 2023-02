Os Scorpions vão voltar a palcos portugueses este ano. A banda alemã atua a 16 de julho no Altice Forum Braga, no âmbito da Rock Believer World Tour 2023, anunciou a promotora do evento esta sexta-feira, 17 de fevereiro.

O arranque do concerto está marcado para as 21h00, com abertura de portas às 19h30.

Os bilhetes começam a ser vendidos a 22 de fevereiro, a partir das 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Os preços variam entre os 45 e os 60 euros.

Em maio do ano passado, o grupo de "Still Loving You" e "Wind of Change" atuou na Altice Arena, em Lisboa.