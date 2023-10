Nos concertos, os Coldplay têm surpreendido os fãs com vários convidados.

Este domingo, dia 1 de outubro, a banca atuou no Rose Bowl Stadium, na Califórnia (Estados Unidos), e convidou Selena Gomez para um momento especial, que contou também com a participação da cantora H.E.R..

Em palco, a banda e as duas artistas interpretaram o tema "Let Somebody Go". A canção, parceria entre os Coldplay e Selena Gomez, foi lançada no início de 2022. No YouTube, o videoclipe da canção conta mais de 65 milhões de visualizações.

Veja os vídeos: