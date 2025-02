"Cassandra" estreou-se no passado dia 6 de fevereiro e tem conquistado elogios, destacando-se nos primeiros lugares do top mundial do serviço de streaming. No TikTok, a nova série alemã da Netflix também se tornou viral e os vídeos inspirados na história têm-se multiplicado.

Nas publicações na rede social, os espectadores recriam Cassandra, a assistente virtual da série que segue uma família que se muda para uma casa inteligente vintage e descobre que é controlada por um dispositivo, que tudo fará para os manter por perto.

"Desde a misteriosa morte dos proprietários há mais de 50 anos, a casa inteligente mais antiga da Alemanha tem permanecido vazia. Agora, Samira muda-se para lá com a família, despertando a assistente virtual Cassandra do seu torpor de décadas", resume a Netflix.

Criada nos anos 70 para tomar conta de uma família e desativada desde a morte dos anteriores ocupantes da casa, Cassandra pressente agora uma nova oportunidade. "Porém, ela vê-se como muito mais do que uma fada madrinha que mantém tudo em ordem - julga-se um membro da família como os demais e tudo fará para não tornar a ficar sozinha", pode ler-se na sinopse.

Cassandra, intercetada por Lavinia Wilson, tem ideias muito específicas sobre como as coisas devem funcionar e não tolera falhas. "Com uma visão antiquada do mundo e intenções sombrias, a assistente virtual está determinada a controlar tudo", acrescenta a plataforma.

Veja os vídeos: