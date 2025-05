A edição que assinala os 60 anos do festival do concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, vai contar ainda com Da Weasel, The Kooks, Refused, I Prevail, The Stranglers, The Damned, The Ting Tings, Palaye Royale, Hybrid Theory ou Stereo MC’s.

Pelos palcos do festival vão ainda passar Starsailor, Girlband!, Altered Images e Girl Scout.

Paulo Ventura, da organização, assinalou em conferência de imprensa em Vilar de Mouros que a Surprise & Expectations realiza o festival há 10 anos e quis ter “um cartaz mais forte e mais sólido, com a cara do que é Vilar de Mouros”.

“É um cartaz eclético. Ainda não é finalíssimo porque faltam três artistas”, observou, prometendo continuar “a fazer o melhor festival possível”.

O responsável observou ainda que os Papa Roach acabam a digressão europeia em Vilar de Mouros e que os Sex Pistols se apresentam com o vocalista Frank Carter.

Vilar de Mouros é o nome da aldeia minhota do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, que acolhe o “decano dos festivais de música na Península Ibérica”, segundo a organização.

O primeiro festival de música do país, lançado pelo médico António Barge, aconteceu em 1965 e começou por ser um evento de divulgação da música popular do Alto Minho e Galiza.

A edição de 1971, que lhe deu a fama de ‘Woodstock à portuguesa’, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.