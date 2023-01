Com o lançamento de "Music Session #53", com Bizarrap, Shakira conquistou os tops mundiais e relançou a sua carreira internacional. Segundo o El Mundo, a cantora quer aproveitar a onda de popularidade e lançar rapidamente o novo álbum.

De acordo com as fontes citadas pelo jornal espanhol, a artista vai editar o novo disco em 2023 e, nas últimas semanas, tem estado a trabalhar "no duro" no seu estúdio em Barcelona. A colombiana tem também rejeitado todas as propostas de entrevistas para se dedicar às novas canções.

Nas próximas semanas, Shakira deverá viajar para Miami para trabalhar com vários produtores. "O seu objetivo: não deixar arrefecer o efeito da 'session' com Bizarrap e manter vivo o interesse do público para transformar o álbum num dos grandes eventos musicais de 2023", frisa o El Mundo.

Se tudo correr como planeado, o novo álbum será lançado durante o verão. Segundo as fontes citadas pelo jornal, Shakira pretende depois arrancar a digressão mundial, mas apenas em 2024 - este ano, a cantora não deverá dar concertos.

Apesar do sucesso de "Music Session #53", a canção não vai fazer parte do alinhamento do novo álbum da artista, já que as 'sessions' de Bizarrap são propriedade da editora Dale Play e nunca integram os discos dos cantores convidados pelo produtor argentino.