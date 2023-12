Os Simple Minds anunciaram na passada sexta-feira, dia 1 de dezembro, a "Global Tour 2024", com passagem por Portugal com duas datas confirmadas - dia 29 de julho no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e dia 30 de julho na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira, dia 8 de dezembro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Consulte a lista completa em everythingisnew.pt

"A icónica banda volta a Portugal depois da celebração dos 40 anos de carreira e dos inesquecíveis espetáculos em Lisboa e no Porto em junho de 2022. A história promete repetir-se, mas agora o pretexto é mais forte: quatro décadas, 21 trabalhos editados e milhões de fãs por todo o mundo", frisa a promotora em comunicado.

Em meados dos anos 1980, os Simple Minds rivalizavam com os gigantes U2 ou Depeche Mode nas vendas de álbuns. Dos seus sintetizadores e guitarras entrelaçados saía um som próprio e uma série de sucessos como "Don't You (Forget About Me)", "Mandela Day" ou "Alive and Kicking".

Mas embora a banda escocesa com mais de 60 milhões de discos vendidos em todo o mundo já não estivesse no topo das tabelas na viragem do milénio, continuou o seu percurso. E tem beneficiado há algum tempo de um regresso aos holofotes, em parte devido ao revivalismo dos anos 1980.

Sagres Campo Pequeno | 29 de julho

Plateia Diamond - 80€

Plateia VIP - 65€

1ª Plateia - 60€

2ª Plateia - 55€

Bancada A - 50€

Bancada B - 48€

Bancada C - 40€

Camarote 1ª - 45€

Galeria 1ª - 42€

Mobilidade Condicionada - 30€

Super Bock Arena | 30 de julho