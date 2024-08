Promovido pela Câmara Municipal do Crato, no distrito de Portalegre, o festival decorre no centro da vila, em paralelo com a 38.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato.

Na quinta-feira apresentam-se no festival Van Zee, Orochi e Richie Campbell.

Os Akoustic Junkies, Jorge Palma, num espetáculo que contará com Sérgio Godinho como convidado, e os James sobem a palco na sexta-feira.

No sábado, último dia do festival, atuam Danni Gato, os Bateu Matou, que terão Rão Kyao como convidado, os Capitão Fausto e os Ornatos Violeta.

Em cada um dos dias, após os concertos há atuações de DJ: Ana Isabel Arroja hoje, Matcho na quinta-feira, I Love Baile Funk e Wilson Honrado na sexta-feira, e Fernando Alvim no sábado.

A 38.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato, com entrada gratuita, vai contar, além da presença de dezenas de expositores, com um palco onde vão passar, principalmente, projetos musicais de cariz popular daquela região alentejana.

O festival disponibiliza uma zona de campismo, a cerca de 400 metros do recinto, que está esgotada.