Esta sexta-feira, no terceiro dia do MEO Sudoeste, Slow J brincou os fãs com uma surpresa. Durante o concerto, o artista anunciou que se vai estrear a solo no palco da Altice Arena, em Lisboa, a 8 de março de 2024.

Na sala lisboeta, o músico vai apresentar o seu terceiro álbum, que será editado nos próximos meses. "Enquanto aguardamos a chegada do terceiro álbum de Slow J, o cantor anuncia um concerto para a maior sala de espectáculos do país", sublinha a Música no Coração em comunicado.

Os bilhetes encontram-se à venda em venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais.

Informação de Bilhetes