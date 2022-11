Graças ao TikTok e aos Reels do Instagram, "Glimpse of Us", de Joji, saltou para as rádios de todo o mundo e, certamente, vai entrar nos tops do ano nos serviços de streaming. Aproveitando a popularidade, o cantor japonês editou esta sexta-feira, dia 4 de novembro, o seu novo álbum.

O disco "Smithereens", que sucede a "Ballads 1" (2018) e "Nectar" (2020), já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com duas partes ("Disc 1" e "Disc 2").

No álbum, o artista canta sobre um relacionamento que não correu bem e reflete sobre a sua relação com a música.

"Smithereens" abre com "Glimpse of Us", canção que soma quase 600 milhões de reproduções no Spotify. O álbum conta ainda com "Yukon (Interlude)", o segundo single do disco e que antecedeu a "Die For You".