A banda norte-americana Snarky Puppy vem a Portugal apresentar o novo álbum Empire Central (2022), editado em Setembro de 2022, e revisitar os vários discos editados num concerto CoolJazz. A banda sobe ao palco a 20 de julho na 18ª edição do festival.

O novo álbum Empire Central (2022) é um resultado das influências da banda, como blues, hard rock, soul clássico, gospel moderno, funk, “fusion”, sempre com a base do jazz presente.

Os Snarky Puppy trazem 16 novos temas originais, que têm como inspiração a cena musical da cidade de Dallas, cidade que viu o grupo nascer. O álbum foi editado em Setembro de 2022 e teve como temas de avanço “Trinity”, “Bet” e “Belmont”. A banda tem 13 álbuns editados, entre eles peças como Immigrance (2019), Culcha Vulva (2016), Family Dinner (2016), We Like It Here (2014) e The Only Constant (2006).

Os Snarky Puppy são uma banda de fusão musical com sonoridades do jazz, até ao rock, funk e world music. A banda venceu Grammys nas categorias de Melhor Performance de R&B em 2014, Melhor Álbum Instrumental Contemporâneo em 2016, 2017 e 2021. Fundados pelo baixista e compositor Michael League em 2004, os Snarky Puppy começaram como um grupo de amigos de faculdade no curso de Estudos de Jazz da Universidade do Norte do Texas.

Lionel Richie (8 Julho) e Norah Jones (29 Julho) estão também confirmados na 18ª edição do CoolJazz, que terá lugar no Hipódromo Manuel Possolo e Parque Marechal Carmona, em Cascais, e que terá três concertos por noite.

As Cascais Jazz Sessions começam às 20h00, segue-se depois o primeiro concerto no palco principal e a fechar o headliner no palco principal, em horários ainda por definir.

