Demi Lovato lançou esta sexta-feira, dia 15 de setembro, "Revamped", álbum onde revisita os principais temas da sua carreira, com um toque de rock n' roll.

O disco conta versões rock de com temas como "Heart Attack", "Sorry Not Sorry" ou "Tell Me You Love Me".

"Estou muito orgulhosa do trabalho que fizemos", confessou a cantora à revista Billboard.

"Revamped" é o sucessor do álbum "Holy Fvck", editado em 2022, e que contou com singles como "Skin of My Teeth" e "29".